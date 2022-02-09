Швеции грозит штраф за невыполнение директивы ЕС

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия подала в Европейский суд иск к Швеции за неприведение национального законодательства о продаже оружия в соответствие с директивой ЕС от 2017 года, имеющей целью затруднить террористам и прочему преступному элементу доступ к оружию. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе ЕК.

"Комиссия сегодня приняла решение подать иск к Швеции в Суд Европейского союза за неприведение в соответствие некоторых национальных мер с правилами ЕС в отношении приобретения и владения огнестрельным оружием. Комиссия также постановила просить суд присудить выплату финансового штрафа", - отмечено в сообщении.

Правительство страны пыталось выполнить это предписание, однако натолкнулось на сопротивление оппозиции, которая в январе прошлого года проголосовала против внесенного на рассмотрение парламента законопроекта, тем самым остановив его дальнейшее продвижение. По мнению оппозиции, законопроект правительства по ужесточению существующего законодательства заходит значительно дальше, чем того требует реальная ситуация, и может создать проблемы для спортивных стрелков и охотников в то время как те, против кого рассчитана сама эта мера, особых трудностей не испытают.

"То, что Швеция рискует получить солидный штраф, чрезвычайно серьезно, - прокомментировал министр юстиции и внутренних дел Морган Юханссон в интервью агентству ТТ. - Сейчас нам надо начать новый диалог с оппозицией".

По его мнению, нелепо платить многомиллионные штрафы за то, что законодательство Швеции в части продажи оружия менее жесткое, чем у других стран-членов ЕС.