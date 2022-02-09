Джонсон обсудит ситуацию вокруг Украины на встречах с генсеком НАТО и премьером Польши

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит 10 февраля Варшаву и Брюссель, где проведет встречи со своим польским коллегой Матеушем Моравецким и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом соответственно. Как сообщило в среду агентство Reuters, глава британского правительства намерен обсудить напряженность на российско-украинской границе.

По его информации, в Польше Джонсон также встретится с президентом республики Анджеем Дудой. Кроме того, он побывает в расположении дислоцированных в стране британских военнослужащих. В Брюсселе глава кабмина Соединенного Королевства обсудит ситуацию на российско-украинской границе со Столтенбергом, который позже в четверг проведет переговоры и с лидером оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Киром Стармером, указало агентство PA.

Газета Daily Mail подчеркнула, что визит Джонсона в Варшаву и Брюссель призван продемонстрировать единство союзников по НАТО в вопросе урегулирования разногласий с Россией вокруг Украины. Ранее издание проинформировало о недовольстве Лондона односторонними действиями французского президента Эмманюэля Макрона, который в Москве участвовал в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Согласно источникам Daily Mail, во многих западных столицах восприняли с удивлением тот факт, что Макрон якобы обсуждал "сделку с Россией по Украине" без предварительного уведомления НАТО.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикации в СМИ о сделке по снижению напряженности вокруг Украины, которую якобы заключили Путин и Макрон. "В нынешней ситуации Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно", - отметил Песков.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.