Посольство Белоруссии на Украине прокомментировало замену флага у здания горсовета Днепра

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Посольство Белоруссии на Украине заявило в среду, что замена у здания городского совета Днепра государственного флага республики на символику коллаборационистов и карателей оскорбляет чувства большинства белорусов.

"Посольством Республики Беларусь на Украине с глубоким разочарованием воспринята информация о замене у здания городского совета Днепра государственного флага Республики Беларусь на символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, - говорится в заявлении белорусского посольства. - По этому поводу в адрес мэра города Днепра Бориса Филатова направлено обращение посла Беларуси Игоря Сокола".

В заявление указано, что это решение городских властей оскорбляет "лучшие чувства большинства белорусов, с трепетом относящихся к государственным символам Республики Беларусь, под которыми белорусский народ выстроил свое суверенное и независимое государство".

При этом Сокол высказал готовность лично встретиться с Филатовым, чтобы привести веские аргументы необходимости возвращения к конструктивному и взаимовыгодному взаимодействию на уровне городов и регионов двух стран.

Власти города Днепр (бывший Днепропетровск) заменили государственный флаг Белоруссии, который вместе с флагами других стран был установлен возле городского совета, на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. Мэр города Борис Филатов, объяснил такое решение "народной инициативой" и несогласием с политикой президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении Украины.