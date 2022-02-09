Международный суд ООН обязал Уганду выплатить ДР Конго репарации на $325 млн

ПРЕТОРИЯ, 9 февраля. /ТАСС/. Международный суд ООН (МС ООН) постановил в среду, что правительство Уганды обязано выплатить $325 млн властям Демократической Республики Конго (ДРК) в качестве репараций за ущерб, нанесенный во время второй конголезской войны (1998 - 2002 годы). Об этом сообщило агентство Reuters.

Тем самым расположенный в Гааге суд лишь частично удовлетворил иск ДРК, которая требовала $11 млрд.

Нынешний суд по поводу действий сил Уганды и поддерживаемых ею повстанческих группировок на востоке ДРК является вторым по счету. В 2005 году после слушаний, которые продолжались шесть лет, МС ООН постановил, что Уганда нарушила международное право, заняв во время войны часть территории ДРК. Одновременно суд отметил, что ДРК нарушила Венскую конвенцию, когда угандийское посольство в конголезской столице Киншасе подверглось нападению. МС ООН обязал обе африканские страны договориться о размере компенсации.

В 2015 году ДРК повторно обратилась в Международный суд ООН по этому делу, заявив, что Уганда отвергла предложение Киншасы о выплате $13 млрд в качестве репараций. Конголезская сторона в своем иске отмечала, что Уганда должна не только выплатить компенсацию семьям пострадавших в вооруженном конфликте, но и заплатить за пользование природными ресурсами попавшей под ее контроль провинции Итури, а также за ущерб, нанесенный дикой природе. При этом в иске ДРК снизила требования до $11 млрд.

Сейчас своим решением МС ООН обязал Уганду заплатить ДРК $325 млн. Постановление Международного суда ООН по этому вопросу не подлежит обжалованию, однако его выполнение зависит от позиции Совета Безопасности ООН. Для того, чтобы СБ ООН рассмотрел это дело, одна из сторон должна подать соответствующую просьбу.