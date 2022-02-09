Посольство считает, что власти Литвы искажают предложения РФ по гарантиям безопасности

ВИЛЬНЮС, 9 февраля. /ТАСС/. Литовские власти намеренно искаженно трактуют предложения России по гарантиям безопасности. Такую оценку высказываниям политической элиты балтийской республики на своей странице в Facebook дало в среду посольство РФ в Вильнюсе.

"В связи с высказываниями президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы стремлении нашей страны разрушить структуру европейской безопасности приходится с сожалением констатировать, что в Вильнюсе весьма искаженно трактуют российские предложения, на основе которых как раз и возможно создание ее прочной архитектуры", - говорится в тексте.

Как отметило диппредставительство, вызывает разочарование и то, что принцип неделимости безопасности в понимании президента Литвы распространяется исключительно на страны - члены НАТО. "Вновь подчеркнем: равная и неделимая безопасность либо существует для всех, либо ее нет ни для кого", - указало посольство.

Науседа, выступая в среду на церемонии, посвященной пятилетию дислокации в Литве сводного батальона НАТО передового базирования, заявил о том, что Москва якобы намерена пересмотреть архитектуру европейской безопасности и мировой порядок, а по сути, по его словам, разрушить и то, и другое.

МИД РФ 17 декабря опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.