Глава МИД Британии считает дипломатию единственным путем разрешения кризиса вокруг Украины

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Москва должна следовать путем дипломатии, который является единственной возможностью разрешить кризисную ситуацию вокруг Украины. Об этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс написала в среду на своей странице в Twitter, прибыв в Москву с официальным двухдневным визитом.

"Я в Москве, чтобы встретиться с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым и ясно дать понять, что Россия должна немедленно отвести свои войска и проявить уважение к суверенитету Украины либо столкнуться с последствиями, - написала Трасс. - Любое вторжение было бы огромной ошибкой. Дипломатия - единственный путь вперед, и Россия должна следовать по этому пути".

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 10 февраля на переговорах в Москве министры обсудят европейскую безопасность и выработку юридически закрепленных долгосрочных гарантий безопасности. В британском посольстве в Москве указали, что Трасс также намерена поднять тему Украины.

В посольстве Соединенного Королевства также сообщили, что Трасс посетит МГУ, где будет присутствовать "на занятиях по физике и математике, которые способствуют формированию нового поколения лидеров в области науки", что служит "общим интересам России и Великобритании".

11 февраля в Москве также должна состояться встреча министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.