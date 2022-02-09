В ДНР заявили, что зависимый от Запада Киев нацелен на эскалацию в Донбассе

ДОНЕЦК, 9 февраля. /ТАСС/. Украинские власти под влиянием западных кураторов настроены на эскалацию ситуации в Донбассе, а не на достижение результата на переговорах политических советников стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина). Такое мнение высказал в среду председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

"Конечно, от встречи политсоветников лидеров стран "нормандского формата" очень хотелось бы ожидать позитивных итогов, а именно выполнения Киевом Минских соглашений, - рассказал он Донецкому агентству новостей. - Тем не менее не стоит забывать о фактической потере субъектности Украиной, что сделало ее зависимой от решений, принимаемых извне. И сейчас очевидно, что решения эти принимаются все же в пользу эскалации и наращивания антироссийской истерии".

По его словам, с учетом уже имеющегося опыта нужно быть готовыми к тому, что украинская сторона пойдет на саботаж договоренностей, которые будут достигнуты на переговорах. Вместе с тем Бидевка отметил, что Киев все же можно принудить к выполнению взятых на себя обязательств. "Важно отметить, что это позволило бы не только урегулировать конфликт между Украиной и Донбассом, но и сделать огромный шаг в сторону обеспечения безопасности в целом в Европе", - подчеркнул он.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что следующие переговоры политсоветников "нормандской четверки" пройдут 10 февраля в Берлине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Предыдущие переговоры политических советников лидеров нормандского формата прошли 26 января в Париже. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов.

В феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" был подписан план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, получивший название Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. До сих пор он остается нереализованным. Всего состоялось пять встреч "нормандской четверки" на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже, решения которой также не выполняются Украиной.