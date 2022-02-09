{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЛНР: украинский беспилотник вел съемку мест массового скопления людей для нанесения удара

В Народной милиции Луганской народной республики сообщили, что нанесение артудара по объектам привело бы к многочисленным жертвам среди гражданского населения и подрыву экономической безопасности

ЛУГАНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Украинская армия с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вела съемку объектов гражданской инфраструктуры и мест массового скопления людей в районе города Первомайска. Об этом в среду сообщили в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) после изучения видеоматериалов с перехваченного беспилотника.

"После изучения видео, восстановленного с БПЛА, стало известно, что противник вел съемку гражданской инфраструктуры, жилых районов, мест массового скопления людей, церквей, промышленных объектов в пригороде Первомайска. Нанесение артудара по данным объектам привело бы к многочисленным жертвам [среди] гражданского населения и подрыву экономической безопасности республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР. Оборонным ведомством также обнародовано видео с беспилотника.

8 февраля Народная милиция сообщила о перехвате беспилотника, с помощью которого киевские силовики планировали корректировать огонь по территории ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник заявил, что "пока ОБСЕ продолжает смотреть на все через "розовые очки", провокации Киева набирают обороты".

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения сторон конфликта. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности.

Теги
Украина
Бжания заявил, что признание Россией независимости Абхазии стало переломным для республики
Президент республики сообщил, что число стран, с которыми у Абхазии установлены дипломатические отношения, постепенно увеличивается
Читать полностью