ЛНР: украинский беспилотник вел съемку мест массового скопления людей для нанесения удара

ЛУГАНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Украинская армия с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вела съемку объектов гражданской инфраструктуры и мест массового скопления людей в районе города Первомайска. Об этом в среду сообщили в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) после изучения видеоматериалов с перехваченного беспилотника.

"После изучения видео, восстановленного с БПЛА, стало известно, что противник вел съемку гражданской инфраструктуры, жилых районов, мест массового скопления людей, церквей, промышленных объектов в пригороде Первомайска. Нанесение артудара по данным объектам привело бы к многочисленным жертвам [среди] гражданского населения и подрыву экономической безопасности республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР. Оборонным ведомством также обнародовано видео с беспилотника.

8 февраля Народная милиция сообщила о перехвате беспилотника, с помощью которого киевские силовики планировали корректировать огонь по территории ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник заявил, что "пока ОБСЕ продолжает смотреть на все через "розовые очки", провокации Киева набирают обороты".

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения сторон конфликта. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности.