Замгоссекретаря США обсудила с западными коллегами контакты с Россией

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в среду обсудила по телефону с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции ситуацию вокруг Украины и дипломатическое взаимодействие с Россией. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Как следует из документа, Шерман во время разговора "подтвердила готовность США совместно с союзниками и партнерами сделать так, чтобы Россия незамедлительно понесла серьезные издержки при любой дальнейшей военной агрессии в отношении Украины". "Участники [беседы] обсудили продолжающееся скоординированное дипломатическое взаимодействие с Россией, нашу неизменную военную поддержку союзников по НАТО на восточном фланге [альянса] и важность того, чтобы Россия предприняла конкретные шаги для деэскалации", - добавил Прайс.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.