Бжания заявил, что признание Россией независимости Абхазии стало переломным для республики

СУХУМ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания назвал признание Россией независимости Абхазии в 2008 году переломным этапом для республики. Такое заявление он сделал в среду, приветствуя в онлайн-формате участников конференции депутата парламента Италии Маттео Даль’Оссо (Matteo Dall'Osso) на тему "Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа".

Конференция прошла в среду вечером в итальянском парламенте.

"Выбранная тема конференции и сам факт ее проведения в стенах итальянского парламента для Республики Абхазия особенно важны. В сложные послевоенные годы все усилия [властей Абхазии] были направлены на восстановление страны, ее экономики, усиление государственных институтов, была принята Конституция Республики Абхазия (26 ноября 1994 год), подписан Акт "О государственной независимости Республики Абхазия" (12 октября 1999 год). Переломным моментом для нас стало признание Российской Федерацией независимости и суверенитета Абхазии", - приводит слова президента его пресс-служба.

Отрадно, по словам Бжании, что "число стран, с которыми у Абхазии установлены дипломатические отношения, постепенно увеличивается". "Мы понимаем, что широкое международное признание - это сложный и длительный процесс. Абхазия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, которые уважают ее позицию. Приятно, что все больше итальянцев открывает для себя нашу страну, ее культуру, налаживаются связи между городами Абхазии и Италии, ведь между нашими народами давние исторические связи", - сказал президент.

Он выразил убеждение, что "конференция пройдет в конструктивном ключе и станет прочной основой для развития дружественных отношений между народами Абхазии и Италии".