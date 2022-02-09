Минобороны Сербии считает сотрудничество с Россией в сфере ВТС исключительно развитым

БЕЛГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Небойша Стефанович и посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко оценили военно-техническое сотрудничество (ВТС) двух стран как исключительно развитое. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобороны Сербии.

В сообщении говорится, что собеседники оценили "сотрудничество двух стран в военной сфере как исключительно развитое", а посол РФ Боцан-Харченко подчеркнул, что состоявшаяся встреча - это возможность поговорить о возможностях для развития в областях, представляющих взаимный интерес.

Стефанович в свою очередь выразил благодарность России за продолжительную поддержку Сербии в вопросах суверенитета и территориальной целостности страны.

4 января официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка об обороноспособности Сербии, указала на то, что безопасность этой страны во многом зависит от реакции России на угрозы в адрес Сербии.

В рамках военной помощи Сербии предоставляется российская техника. Ранее Москва передала Белграду 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС, противотанковые ракетные комплексы "Корнет", ожидается покупка улучшенного российского комплекса ПВО "Панцирь-С1М". С 2018 года по февраль 2020 года РФ в качестве военно-технической помощи поставила в Сербию четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также комплексы "Панцирь-С1".