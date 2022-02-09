В Пентагоне заявили, что РФ не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Россия не приняла никаких окончательных решений по нынешней ситуации вокруг Украины, и Вашингтон намерен действовать на этом направлении очень осторожно. С такими заявлениями выступил в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы считаем, что все еще есть время и пространство для дипломатии", - подчеркнул официальный представитель Минобороны США, комментируя обстановку вокруг Украины. По словам Кирби, Вашингтон исходит из того, что президент России Владимир Путин "не принял окончательное решение". "Никто, за возможным исключением г-на Путина, не хочет видеть, чтобы в Европе вспыхнул какой-то военный конфликт. Поэтому мы (США - прим. ТАСС) действуем очень осторожно", - утверждал представитель американского военного ведомства.