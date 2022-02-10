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Киев на переговорах "четверки" намерен поднять вопрос об освобождении удерживаемых лиц

Также актуальным является вопрос об открытии контрольных пунктов въезда и выезда в Донбассе, отметил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона на переговорах политсоветников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) поднимет вопрос разблокирования процесса освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе. Об этом в среду заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с представителями украинских СМИ.

"Руководитель офиса главы государства подчеркнул, что представители Украины обязательно будут поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения", - сообщила пресс-служба офиса.

Теги
УкраинаЕрмаков, Александр Михайлович
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