Киев на переговорах "четверки" намерен поднять вопрос об освобождении удерживаемых лиц

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона на переговорах политсоветников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) поднимет вопрос разблокирования процесса освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе. Об этом в среду заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с представителями украинских СМИ.

"Руководитель офиса главы государства подчеркнул, что представители Украины обязательно будут поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения", - сообщила пресс-служба офиса.