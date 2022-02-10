Экс-советника Трампа Наварро вызвали в Конгресс США на слушания по штурму Капитолия

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января прошлого года штурма Капитолия вызвал на слушания экс-советника по вопросам торговли 45-го президента США Дональда Трампа Питера Наварро. Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на его сайте в среду.

"Судя по всему, у господина Наварро есть информация, напрямую имеющая отношение к проводимому спецкомитетом расследованию <...>. Он не стеснялся [говорить о] своей роли в усилиях по отмене результатов выборов 2020 года и даже обсуждал поддержку этих планов бывшим президентом. Более 500 свидетелей уже предоставили информацию в ходе нашего расследования, мы ожидаем, что господин Наварро сделает то же самое", - заявил председатель спецкомитета Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи), слова которого приводятся в сообщении.

В администрации Трампа Наварро возглавлял Национальный совет по торговле при Белом доме.

В прошлом году члены комитета уже вызывали на слушания ряд экс-помощников бывшего президента США. В ноябре политическому консультанту Стивену Бэннону, который был при Трампе политическим стратегом Белого дома, предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу за неявку на слушания в комитете. В декабре законодатели рекомендовали Минюсту США привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях Марка Медоуза, который возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации Трампа.