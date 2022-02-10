Президент Южной Кореи посоветовал следующей администрации укреплять отношения с Россией

СЕУЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Россия занимает центральное положение в евразийской политике Сеула, и следующей южнокорейской администрации следует продолжить укреплять взаимодействие с Москвой. Об этом заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в четверг в интервью ведущим мировым информационным агентствам, в число которых входит ТАСС.

"Мы сотрудничаем с Россией в вопросах мира и процветания в Евразии, Россия занимает ключевое место в "Новой северной политике" Республики Корея. Необходимо продолжать укреплять стабильное сотрудничество и расширять обмены с целью воплощения [новой] эпохи в двусторонних отношениях, при которой торговый оборот достигнет $30 млрд, а число взаимных поездок превысит отметку в один миллион человек", - ответил президент на вопрос, как должны складываться отношения Москвы и Сеула при новой администрации. Мун Чжэ Ин покинет свой пост в мае, выборы нового главы государства запланированы на 9 марта.

О своем намерении увеличить товарооборот двух стран до $30 млрд Мун Чжэ Ин заявлял еще в 2018 году во время визита в Россию.

Регистрация российских вакцин

Мун Чжэ Ин сообщил, что запрос на одобрение использования российских вакцин на территории Республики Корея в компетентные органы этой страны пока не поступал, а взаимное признание сертификатов о вакцинации зависит в том числе от этого обстоятельства.

"При решении вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации учитывается совокупность различных факторов, таких как степень необходимости взаимных обменов, оценка ситуации с коронавирусом, влияние на внутренние противоэпидемические меры, [юридическая] сложность такого шага", - пояснил президент.

"В настоящее время в компетентные органы нашей страны заявление на разрешение использования российской вакцины не поступало. После подачи соответствующей заявки Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов проверит безопасность и эффективность вакцины и примет соответствующее решение", - ответил президент на вопрос ТАСС, стоит ли ожидать в 2022 году взаимного признания сертификатов о вакцинации, выданных в России и Южной Корее.

В ноябре 2020 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская компания GL Rapha объявили о соглашении по производству вакцины против коронавируса "Спутник V". В апреле 2021 года стороны подписали соглашение о технологическом трансфере. Производство направлено на экспорт препарата в другие страны. В декабре 2021 года представитель компании GL Rapha сообщил, что консорциум произвел коммерческую партию вакцины "Спутник Лайт" и успешно прошел контроль качества в Центре им. Гамалеи.

Возобновление диалога с США

Президент Республики Корея заявил, что страна сосредоточена на возобновлении диалога США и КНДР, многосторонний формат более вероятен после достижения прогресса по этому направлению.

"Хотя дипломатические усилия [Республики Корея] сосредоточены на сотрудничестве с США и на возобновлении диалога между США и КНДР, если диалог возобновится и будет достигнут прогресс, можно рассмотреть предложения о проведении многосторонних консультаций", - указал южнокорейский лидер.

"С целью добиться решения проблемы Корейского полуострова наше правительство плотно работало с США, поддерживает тесные контакты с Китаем, Россией, Японией и другими соседними странами, сотрудничает с ними", - добавил Мун Чжэ Ин.

Ранее южнокорейские военные сообщали, что КНДР 30 января произвела запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты 2 тыс. км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания. Этот запуск стал для КНДР седьмым с начала года.

О шестисторонних переговорах

КНДР в январе 2003 года объявила об окончательном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, участником которого она была с 1985 года. В августе 2003 года начались шестисторонние переговоры об урегулировании ядерного кризиса на Корейском полуострове, в которых принимали участие представители России, США, Китая, Японии, Республики Корея и КНДР. Всего было проведено шесть раундов, однако в апреле 2009 года представители КНДР заявили о бессмысленности продолжения переговоров.

Саммит в Ханое

За время, проведенное на посту главы государства, главным разочарованием в сфере международных отношений для президента Республики Корея Мун Чжэ Ина стал провал саммита США и КНДР в Ханое в 2019 году.

"Во внутренней политике больше всего я сожалею о том, что не смог стабилизировать цены на недвижимость. Если речь идет о личных переживаниях, то я искренне сожалею, что второй саммит США и КНДР закончился неудачей. Если бы он прошел успешно, переговоры по денуклеаризации, отношения США и КНДР, межкорейские отношения могли бы складываться совсем иначе", - ответил южнокорейский лидер на вопрос, о провале каких инициатив он сожалеет больше всего.

"Половину своего срока я провел в условиях пандемии, больше всего мне жаль, что люди продолжают сталкиваться с жизненными невзгодами [связанными с коронавирусом]", - отметил Мун Чжэ Ин, покидающий свой пост в мае этого года, 9 марта запланированы выборы нового президента.

В ответ на вопрос о главных достижениях за президентский срок Мун Чжэ Ин указал на то, что Республика Корея "значительно укрепила свой статус на международной арене". Он напомнил, что при его правительстве "показатель доходов на душу населения сначала достиг 30 тыс. долларов, а в 2021 году превысил 35 тыс. долларов". С такими оценками за прошлый год недавно выступил Центробанк страны.

Мун Чжэ Ин также объяснил высокий уровень своей поддержки среди населения. "Правительство прикладывало все усилия для преодоления кризисов и не пасовало перед вызовами. Думаю, что граждане положительно оценивают самоотверженную работу нашего правительства на благо государства, и я благодарен им", - поделился своим мнением президент. Ранее он указал, что при его руководстве страна столкнулась с пандемией, проблемами в отношениях с Японией из-за торговых ограничений и осложнением ситуации на Корейском полуострове.

В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит США и КНДР. Занимавший в тот момент пост президента США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. Встреча была организована при посредничестве Южной Кореи.

Мир на Корейском полуострове

Мун Чжэ Ин считает, что полностью отказываться от идеи построения прочного мира на Корейском полуострове нельзя, несмотря на всю сложность перехода от конфронтационных отношений к мирному взаимодействию.

"[После саммита США и КНДР в Ханое в 2019 году] отношения США и КНДР, межкорейские отношения, которые хорошо развивались до этого, оказались в тупике. Построить новую систему мирных взаимоотношений, отказавшись от враждебности и конфронтации, которые наблюдались на протяжении более 70 лет, - довольно сложная задача. Но нельзя от этого отказываться полностью", - считает южнокорейский лидер.

"Мы должны продолжить совместные усилия, направленные на достижение общих целей, указанных в Сингапурской декларации: полная денуклеаризация Корейского полуострова, построение системы мира, предоставление КНДР гарантий безопасности, нормализация отношений между Вашингтоном и Пхеньяном", - добавил Мун Чжэ Ин. Он указал, что решение проблемы Корейского полуострова можно найти и сейчас, если стороны сосредоточатся на приемлемых, реалистичных предложениях.

Анализируя причины неудачного завершения саммита в Ханое, Мун Чжэ Ин отметил, что сторонам следовало придерживаться стратегии "малых дел", тактики постепенных действий. "Сторонам следовало гарантировать хотя бы продолжение диалога", - считает южнокорейский лидер. Однако "полезный урок из этого вынесен", и на саммите с президентом США Джо Байденом в прошлом году Сеул и Вашингтон договорились придерживаться поэтапного, прагматичного подхода в отношениях с КНДР.

Первая встреча южнокорейского президента и лидера КНДР в 2018 году в Сингапуре привела к серии контактов на высшем уровне не только между Севером и Югом, но и между Пхеньяном и Вашингтоном. Однако мирный процесс остановился после того, как в ходе саммита в Ханое в феврале 2019 года Ким Чен Ын и бывший тогда президентом США Дональд Трамп не смогли достичь договоренности по принципиальным вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. После этого по инициативе КНДР прекратились также межкорейские обмены и диалог.

Саммит с КНДР

Лидер Республики Корея сказал, что страна готова к обсуждению возможности организации нового саммита с КНДР без предварительных условий.

"Не думаю, что у меня есть предварительные условия для проведения саммита", - отметил лидер Южной Кореи.

"Если есть намерение вести диалог, то неважно, будет ли встреча в очном формате или по видеосвязи. Мы можем провести ее так, как хочет Север. Считаю нежелательным выставлять предварительные условия. Даже их следует обсуждать на подходящих для диалога площадках", - считает Мун Чжэ Ин.

Тем не менее он указал на низкую вероятность проведения саммита ввиду приближающихся выборов. "Мой срок на посту главы государства подходит к концу. Проведение выборов и [оглашение] их результатов могут стать неподходящим фоном для проведения подобной встречи", - пояснил президент.

Взаимодействие лидеров

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын связывались друг с другом для обсуждения важных вопросов. Об этом рассказал южнокорейский лидер.

"Хотя мы не встречались лично в последнее время, мы поддерживали необходимую коммуникацию", - ответил Мун Чжэ Ин на вопрос о работе горячей линии между странами. Он также отметил, что ранее лидеры Республики Корея и КНДР встречались несколько раз и вели долгие беседы, им удалось построить доверительные отношения.

Президент Республики Корея надеется, что их совместные с Ким Чен Ыном усилия принесут плоды, а следующая администрация, которая придет к власти после мартовских выборов, сохранит связи на таком же уровне и укрепит диалог между КНДР и Южной Кореей.

Мун Чжэ Ин также указал, что его правительство все еще стремится подписать декларацию, провозглашающую прекращение войны на Корейском полуострове, но даже если это не удастся, они намерены подготовить необходимую для этого почву для следующей администрации.

Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция 17 государств во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз. Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Формально война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор до сих пор не подписан.

Международная дипломатия

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин не согласился с оценками, что его политика в отношении КНДР закончилась провалом из-за недавних ракетных пусков народной республики. Именно дипломатические усилия при его руководстве обеспечили мир и безопасность на Корейском полуострове, заявил он.

Он напомнил, что в 2017 году КНДР провела ряд ракетных пусков и ядерное испытание, вследствие чего Корейский полуостров оказался "в кризисной ситуации на грани войны". Однако усилия были направлены на организацию межкорейского саммита и встречи лидеров США и КНДР. В результате "угроза войны отступила, а мир и безопасность обеспечены до сих пор". "Это само по себе значительный результат", - отметил президент.

"Однако, если Север нарушит мораторий [на ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет], Корейский полуостров может очутиться в ситуации, которая была пять лет назад. Политические лидеры всех заинтересованных стран должны сыграть свою роль в том, чтобы предотвратить возникновение подобного кризиса с помощью диалога и дипломатии", - заключил Мун Чжэ Ин.

По данным южнокорейской стороны, КНДР 30 января опробовала баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела около 800 км в направлении Японского моря и достигла максимальной высоты 2 тыс. км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на тестирование соответствующих вооружений и проведение ядерных испытаний. С начала года Пхеньян осуществил запуски уже семь раз.