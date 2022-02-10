В Веллингтоне арестовали более 50 человек после разгона акции протеста у стен парламента

СИДНЕЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии в четверг арестовала более 50 участников акции протеста, отказавшихся покинуть территорию национального парламента в Веллингтоне. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.

Как в нем отмечается, рано утром территория вокруг здания национального парламента была закрыта для публики, и полицейские обратились к участникам акции протеста с просьбой немедленно покинуть ее, однако "несколько десятков протестующих отказались сделать это и были арестованы". "К 11:30 по местному времени [01:30 мск] более 50 человек были арестованы, им предъявлены обвинения, в том числе в незаконном проникновении на закрытую территорию и препятствовании полиции", - указали в ведомстве, отметив, что сотрудники органов правопорядка продолжат "действовать справедливо и взвешенно", чтобы обеспечить правопорядок на улицах города.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рекомендовала протестующим соблюдать правила и покинуть территорию парламента. "Каждый новозеландец имеет право на протест, но существуют правила <…>, и мы ожидаем, что люди не будут их нарушать. Протестная активность, в том числе у здания парламента, является частью нашей демократии, но нужно сохранять баланс, позволяя нормально жить и работать людям в Веллингтоне", - указала Ардерн в четверг в эфире радиостанции Radio New Zealand. "Люди имеют право протестовать, но, когда это влияет на бизнес, лишает людей возможности передвигаться [по городу] и водить детей в школу, или мешает работе экстренных служб, очевидно, полиция должна урегулировать эту ситуацию", - сказала она.

Также премьер-министр подчеркнула, что большинство жителей страны не поддерживают участников акции, выступающих против санитарных ограничений, введенных из-за пандемии, и обязательной вакцинации от COVID-19. "Нам пришлось принимать [непростые] решения, но все они были направлены на обеспечение безопасности жителей страны. Никто не хочет, чтобы ограничения действовали дольше, чем это необходимо, и как только мы сможем их отменить, мы это сделаем", - сообщила Ардерн.

Акция протеста у стен новозеландского парламента началась 8 февраля, когда протестующие, прибывшие из разных регионов страны, припарковали сотни машин, грузовиков и мотоциклов на прилежащих к парламенту улицах и вышли на лужайку перед зданием. В среду участники акции попытались прорваться в здание парламента и были оттеснены полицией, арестовавшей в тот раз троих активистов.

В конце января Новая Зеландия перешла на красный (максимальный) уровень тревоги из-за распространения омикрон-штамма коронавируса внутри страны. Предписываемые этим уровнем ограничения не слишком жесткие и касаются в основном числа посетителей различных учреждений и участников мероприятий, также обязательными остаются маски и социальная дистанция.