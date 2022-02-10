Премьер: Эстония все еще ждет ответа ФРГ на просьбу о передаче Киеву германских гаубиц

ТАЛЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Таллин все еще ожидает ответа от правительства Германии на просьбу о передаче Киеву произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Об этом она сообщила в четверг в Таллине немецкому агентству DPA в преддверии визита в Берлин.

"У нас пока нет официального ответа от Германии относительно гаубиц", - отметила Каллас. При этом она добавила, что "каждая страна сама решает, какую помощь она хочет оказать Украине". "Мы считаем, что очень важно помогать Украине всеми возможными способами", - подчеркнула Каллас. "Эстония готова предоставить оружие и боеприпасы, чтобы помочь Украине в сотрудничестве с нашими союзниками защититься от российской агрессии", - подытожила политик.

Вместе с тем премьер-министр заметила, что на фоне обострения украинского кризиса Запад должен проявить единство и настойчивость. "Наше единство в Европе имеет первостепенное значение в данный момент. Нам нужно запастись стратегическим терпением", - продолжила Каллас, уточнив, что необходим совместный и решительный подход. "Мы должны помнить, что ни НАТО, ни Европейский союз не были причиной этого кризиса [вокруг Украины]", - сказала глава эстонского правительства. "Так что это Россия должна снизить напряженность", - заключила она.

В четверг Каллас совершит визит в Берлин, где вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят ситуацию вокруг Украины и вопросы безопасности в Восточной Европе.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши, стран Балтии и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей". Берлин до сих пор блокирует передачу Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Как указали в оборонном ведомстве ФРГ, процесс проверки поставок гаубиц пока продолжается. Недавно Эстония и Германия передали Украине полевой госпиталь.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.