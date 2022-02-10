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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Ереван предлагает Баку зеркальный отвод войск от границы для начала делимитации

ЕРЕВАН, 10 февраля. /ТАСС/. Ереван предлагает Баку зеркальный отвод войск от границы для создания возможности начала процесса делимитации и демаркации. Об этом в четверг на брифинге заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

"Когда ВС Республики Армения и Азербайджана находятся очень близко друг к другу, любой политический процесс может повлиять на эту среду, будут обострения. Армения предлагает зеркальный отвод войск, размещение там пограничников, чтобы мы могли спокойно пройти процесс делимитации и демаркации. Здесь нет никаких предварительных условий", - отметил он.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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