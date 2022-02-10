В ЛНР заявили, что Украина разместила "Грады" вблизи линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Украинские военные разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" недалеко от линии соприкосновения. Об этом сообщил в четверг на брифинге офицер пресс-службы управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Антон Микужис.

"Украинская сторона в нарушение минских соглашений продолжает переброску запрещенного тяжелого вооружения из мест отвода к линии боевого соприкосновения на расстояние, позволяющее оперативно применить его в любой удобный момент. Так, нашей разведкой выявлено перемещение двух единиц реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град" из состава 24-й механизированной бригады. "Грады" в настоящее время хорошо замаскированы в лесном массиве в районе населенного пункта Белогоровка", - сказал он.

"Несмотря на это, нам достоверно известно, что факт нахождения в данном районе украинских РСЗО был зафиксирован беспилотным летательным аппаратом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, но в отчете отражен так и не был. Необходимо отметить, что применение украинских РСЗО по территории республики не фиксировалось уже много лет. Размещение таких систем недалеко от линии соприкосновения является очередным доказательством агрессивных намерений Киева", - заявил Микужис.

Микужис заявил, что приборы для бесшумной стрельбы, переданные волонтерами подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, позволят украинским военным совершать на линии соприкосновения провокации, которые останутся не замеченными Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.

"Кроме того, нами получена информация о передаче украинскими волонтерами в разведывательную роту 30-й механизированной бригады приборов бесшумной стрельбы для стрелкового оружия. В связи с этим украинские боевики получили в ряде районов возможность вести провокационный огонь по нашим позициям таким образом, чтобы не быть зафиксированными наблюдателями СММ ОБСЕ", - подчеркнул Микужис.

Микужис заявил, что некоторые наблюдатели СММ ОБСЕ скрывают от своего руководства данные о зафиксированном тяжелом вооружении украинских силовиков, что идет во вред процессу мирного урегулирования в Донбассе.

"Это не первый случай, когда некоторые наблюдатели ОБСЕ скрывают от своего руководства зафиксированное тяжелое украинское вооружение. Такое преступное содействие отдельных рядовых членов миссии идет во вред всему процессу мирного урегулирования конфликта в Донбассе", - заявил он.