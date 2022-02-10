В ЛНР заявили, что киевские силовики перебросили в Донбасс спецназ для провокаций

ЛУГАНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Разведка народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) получила данные, согласно которым киевские силовики перебросили в ряд населенных пунктов Донбасса военнослужащих отдельного центра специального назначения "Запад" для осуществления провокаций. Об этом сообщил в четверг на брифинге офицер пресс-службы управления народной милиции Антон Микужис.

По его словам, речь идет о населенных пунктах Станица Луганская, Счастье, Крымское и Северодонецк.

"Именно здесь нашей разведкой фиксируется нахождение групп украинского спецназа из состава отдельного центра специального назначения "Запад", прибывших для проведения провокаций", - указал Микужис.