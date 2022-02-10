Армения заявила, что миротворцы РФ должны остаться в Карабахе до урегулирования конфликта

ЕРЕВАН, 10 февраля. /ТАСС/. Армения считает, что российский миротворческий контингент должен оставаться в Нагорном Карабахе до тех пор, пока конфликт окончательно не будет урегулирован. Об этом в четверг на брифинге заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

"Мы считаем, что, пока не будет решен нагорнокарабахский конфликт, там должны быть миротворцы, чтобы найти долгосрочное решение. Пока не будет решения, присутствие миротворцев является необходимым", - заявил он.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. После полутора месяцев боев в зоне конфликта 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.