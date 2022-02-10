Оппозиция покинула заседание парламента Молдавии, обвинив власти в давлении

КИШИНЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов покинули в четверг заседание парламента Молдавии в знак протеста против законопроекта по реформе юстиции, который выдвинула правящая Партия действия и солидарности. Об этом сообщил на брифинге исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча. Он объяснил, что предложения власти по отбору кандидатов на пост судей и прокуроров вызвали много нареканий, в том числе и со стороны европейских экспертов, и нуждаются в доработке.

"Для реформы юстиции, прокуратуры необходим широкий консенсус. Мы предложили создать рабочую группу, что позволит привести законодательство республики в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, но нас не услышали. Фракция Блока коммунистов и социалистов покинула зал заседания в знак протеста против утверждения этого проекта" - сказал Батрынча.

Ранее заседание также покинула фракция другой оппозиционной силы - партии "Шор". Ее представитель - депутат Марина Таубер - обвинила власти в попытке использовать юстицию и силовые структуры для расправы с оппозицией и потребовала отставки главы МВД Анны Ревенко.

Правящая в Молдавии ПДС пообещала провести реформу юстиции, чтобы эффективнее бороться с коррупцией, обеспечить непредвзятость судей. Для этого предполагается внести поправки во многие действующие законы, сменить механизмы оценки работы прокуроров и судей.