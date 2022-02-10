СБУ опровергла свою причастность к срыву пресс-конференции Разумкова в Харькове

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла заявление бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о срыве сотрудниками спецслужбы его пресс-конференции в Харькове, где он собирался представить свою местную команду.

"Любые заявления о том, что Служба безопасности Украины препятствовала проведению пресс-конференций отдельных народных депутатов в Харькове, не соответствуют действительности. СБУ действует исключительно в пределах своих полномочий и закона. И, согласно функционалу, не несет никакой ответственности за наличие или отсутствие электрического тока в городах", - сказал представитель СБУ изданию "Украинские новости".

В ведомстве назвали заявления Разумкова "попыткой политической манипуляции".

Днем ранее Разумков обвинил в СБУ в препятствовании его политической деятельности в Харькове. По его словам, спецслужба "упорно просила" харьковских журналистов не посещать его пресс-конференцию. Он также обвинил ведомство в том, что в помещении, где планировалось мероприятие, за час до этого отключился свет, а участников не пускали внутрь.

Рада 7 октября по инициативе президентской фракции "Слуга народа" отозвала Разумкова с поста спикера. Он занимал эту должность с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года Разумков был главой партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. После отставки рейтинг поддержки Разумкова увеличился. Он создал межфракционное объединение "Разумная политика".