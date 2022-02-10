Лукашенко поручил усилить работу в международных организациях для противодействия санкциям

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД усилить работу в рамках международных организаций для противодействия санкциям. Об этом заявил журналистам Юрий Амбразевич, назначенный в четверг заместителем министра иностранных дел.

"Сегодня глава государства поставил задачи усилить взаимодействие в международных организациях и с секретариатами международных организаций по противодействию санкциям. Использовать юридические возможности для того, чтобы добиваться соответствующих решений в нашу пользу", - сказал Амбразевич, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, в этом направлении есть над чем поработать. "И мы будем активно включаться и дальше, помогать нашим отраслевым министерствам, всем тем, кто напрямую затронут этими проблемами", - заявил Амбразевич.

Он отметил, что "права человека - та тема, которая используется сейчас западными контрпартнерами для давления на страну". "Мы четко представляем, зачем это делается, как противодействовать этому", - сказал Амбразевич. По его словам, международные организации - это тот формат, который позволяет на нынешний момент продемонстрировать полноценный белорусский государственный суверенитет и независимость страны. "Мы воспринимаемся там как абсолютно самостоятельное, самодостаточное государство. И взаимодействие с представителями Беларуси абсолютно полноценное", - сказал Амбразевич.