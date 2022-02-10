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В МИД Швеции заявили, что страна дает ответ на послание Лаврова в координации с ЕС и НАТО

Глава МИД королевства Анн Линде сообщила, что Швеция твердо поддерживает порядок европейской безопасности, основанный на международном праве

СТОКГОЛЬМ, 10 февраля. /ТАСС/. Швеция дает ответ на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по теме неделимости безопасности, направленное руководству стран - членов ОБСЕ, в координации с ЕС и НАТО. Об этом в четверг в Twitter написала глава МИД королевства Анн Линде.

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"Решительный и сплоченный ответ ЕС в координации с НАТО по российскому письму о европейской безопасности. Мы по-прежнему твердо поддерживаем порядок европейской безопасности, основанный на международном праве. Реализация того, о чем мы договорились, сделает Европу более безопасной", - считает она.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Россия ожидала оперативной реакции на послание Лаврова по тематике неделимости безопасности, которое было направлено 28 января главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. Об этом говорится в тексте послания, опубликованного на сайте МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШвецияРоссия
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