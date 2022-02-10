Глава МИД Франции уведомил госсекретаря США об итогах визитов в Москву, Киев и Берлин

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену об итогах поездок французского президента Эмманюэля Макрона в Москву, Киев и Берлин.

"Сегодня утром я переговорил с Энтони Блинкеном. Были затронуты итоги нашего с президентом Макроном визита в Москву, Киев и Берлин", - написал он в четверг на своей странице в Twitter. "Мы едины и действуем в координации, чтобы способствовать деэскалации напряженности посредством диалога и твердости", - отметил министр.

Макрон 7 февраля посетил Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Их беседа продолжалась более пяти часов. 8 февраля президент Франции направился в Киев для встречи с украинским руководством. В тот же день он посетил Берлин.

На переговорах обсуждались вопросы европейской безопасности в контексте соответствующих гарантий со стороны США и НАТО для РФ и внутриукраинский кризис.