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Кризис на Украине

Глава МИД Франции уведомил госсекретаря США об итогах визитов в Москву, Киев и Берлин

Как заявил Жан-Ив Ле Дриан, Париж и Вашингтон едины и действуют в координации

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену об итогах поездок французского президента Эмманюэля Макрона в Москву, Киев и Берлин.

"Сегодня утром я переговорил с Энтони Блинкеном. Были затронуты итоги нашего с президентом Макроном визита в Москву, Киев и Берлин", - написал он в четверг на своей странице в Twitter. "Мы едины и действуем в координации, чтобы способствовать деэскалации напряженности посредством диалога и твердости", - отметил министр.

Макрон 7 февраля посетил Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Их беседа продолжалась более пяти часов. 8 февраля президент Франции направился в Киев для встречи с украинским руководством. В тот же день он посетил Берлин.

На переговорах обсуждались вопросы европейской безопасности в контексте соответствующих гарантий со стороны США и НАТО для РФ и внутриукраинский кризис.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльЛе Дриан, Жан-ИвБлинкен, Энтони
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