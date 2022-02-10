В Саудовской Аравии сбили беспилотник, запущенный в сторону аэропорта Абхи

КАИР, 10 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии в результате падения осколков беспилотника, который был сбит средствами ПВО аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом, возросло с четырех до 12. Об этом заявил в четверг официальный представитель командования альянса полковник Турки аль-Малики.

"В результате попытки вражеской атаки на аэропорт города Абха легкие ранения получили 12 человек, среди которых два подданных Саудовской Аравии, четверо граждан Бангладеш, трое граждан Непала, один филиппинец, а также по одному выходцу из Индии и Шри-Ланки. <...> Небольшие повреждения получили хрупкие стеклянные конструкции в воздушной гавани", - приводит его слова местный новостной портал "Ахбар ас-Саудия".

Помимо этого, как уточняется, аэропорт прекратил на непродолжительное время обслуживать все внутренние и международные рейсы, но затем восстановил работу.

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало военные объекты в международном аэропорту города Абха на юго-западе Саудовской Аравии, заявил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

"Воздушными силами сегодня осуществлена атака на военные объекты аэропорта города Абха с применением беспилотного летательного аппарата типа "Касеф-2" (К-2). Удар был нанесен точно в цель", - написал бригадный генерал в Twitter.

По словам представителя "Ансар Аллах", аэропорт города Абха используется Саудовской Аравией "для осуществления военных операций против Йемена".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.