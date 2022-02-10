Блинкен и Столтенберг обсудили меры по укреплению восточного фланга НАТО

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг обсудили по телефону укрепление восточного фланга НАТО. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Столтенберг говорили о "продолжении координации" при выработке "трансатлантического ответа" на якобы сохраняющуюся "угрозу для Украины со стороны России". Госсекретарь "подтвердил приверженность США тесному сотрудничеству и консультациям с союзниками и партнерами", говорится в документе.

"Он подчеркнул готовность США незамедлительно сделать так, чтобы Россия понесла серьезные издержки, если продолжит военную агрессию против Украины, - отмечается в заявлении. - Госсекретарь Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили дипломатические усилия с целью побудить Россию к деэскалации и ведению содержательного диалога на основе взаимности, а также изменение расстановки сил США и их союзников для укрепления восточного фланга альянса".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.