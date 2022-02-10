Аравийская коалиция предупредила о предстоящих атаках на объекты хуситов в Сане

ТАСС, 10 февраля. Аравийская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, предупредила, что в ближайшие дни осуществит серию атак с воздуха по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), расположенным в столице Йемена, городе Сана. Об этом сообщил в четверг представитель альянса.

"Коалиция проведет бомбардировки основных объектов хуситов в Сане, которые они используют для запуска беспилотников", - говорится в заявлении коалиции, которое процитировал катарский телеканал Al Jazeera. В этой связи аравийская коалиция обратилась к жителям Саны с просьбой "в течение ближайших 72 часов покинуть гражданские объекты, которые мятежники используют в военных целях".

В последние недели ВВС коалиции активизировали атаки по военным объектам хуситов в Йемене, в частности в контролируемой мятежниками Сане. Наиболее интенсивные бомбардировки начались после того, как 17 января сторонники "Ансар Аллах" осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на Абу-Даби, в результате которой погибли четыре человека и не менее пяти получили ранения.