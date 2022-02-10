Конституционный совет признал лидера мятежников Дамибу президентом Буркина-Фасо

ПРЕТОРИЯ, 10 февраля. /ТАСС/. Конституционный совет (КС) Буркина-Фасо признал лидера военных, совершивших государственный переворот, подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу президентом страны и установил начало его президентства с 24 января 2022 года. Об этом сообщил в четверг буркинийский новостной портал leFaso со ссылкой решение КС.

В документе отмечается, что пост президента Буркина-Фасо оказался вакантным в момент, когда 24 января на тот момент глава государства Рок Марк Кристиан Каборе представил письменное обращение о своей отставке. Сейчас КС постановил, что именно с этой даты началось президентство подполковника Дамибы.

Созданное военными в момент захвата власти "Патриотическое движение за охрану и восстановление" (ПДОВ) объявило 31 января о том, что Дамиба стал президентом Буркина-Фасо, главой государства и верховным главнокомандующим. Сейчас отсчет начала его полномочий в качестве главы государства перенесен на неделю назад.

КС также постановил, что Дамиба в ходе официальной церемонии будет приведен к президентской присяге перед полным составом совета. Точная дата инаугурации пока официально не объявлена, однако ожидается, что церемония состоится на предстоящей неделе. Конституционный совет Буркина-Фасо состоит из 10 человек. Мятежники не отменяли его полномочий, которые состоят в надзоре за исполнением конституции и выборами.

Военные подняли мятеж в Букина-Фасо 23 января и через сутки захватили власть. Они объявили об отстранении президента страны Каборе, приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента. Действие Конституции Буркина-Фасо было восстановлено 31 января одновременно с публикацией "Основополагающего закона ПДОВ".