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Зеленский обсудил со Столтенбергом возможность участия Украины в саммите НАТО в июне

Мероприятие пройдет в Мадриде

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил возможность участия Киева в саммите Североатлантического альянса в Мадриде в июне.

"Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические меры, которые принимает НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов альянса относительно необходимости деэскалации. Коснулись и участия Украины в мадридском саммите НАТО в июне", - написал президент в четверг в Twitter.

Теги
УкраинаСтолтенберг, ЙенсЗеленский, Владимир Александрович
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