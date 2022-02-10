В ООН отвергли сомнения о праве России на место в Совбезе организации

ООН, 10 февраля. /ТАСС/. ООН не намерена ставить под сомнение правомочность закрепления за Россией места в Совете Безопасности всемирной организации. Так прокомментировал в четверг на брифинге официальный представитель генсекретаря ООН Антониу Гутерриш утверждения украинского постпредства о якобы юридической неоднозначности того, что РФ стала правопреемником СССР в Совбезе.

"Тот, кто сидит в Совете Безопасности ООН, ясно для всех. Это факт, - сказал Дюжаррик. - Эти вопросы решать государствам - членам. Однако мы не намерены в это вмешиваться".

Россия выполняет многие международные договоры в качестве правопреемника СССР.

Как отмечается в решении Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) от 21 декабря 1991 года, "Государства Содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных организациях". За Украину в документе стоит подпись Леонида Кравчука.