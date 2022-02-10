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Глава полиции Лондона подала в отставку из-за скандала с расследованием вечеринок Джонсона

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку в четверг на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании якобы имевших место нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в первые волны пандемии коронавируса.

"Очень грустно, что после общения с мэром Лондона [Садиком Ханом] сегодня стало очевидно, что мэр больше не доверяет моему руководству. Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции", - говорится в распространенном заявлении Дик.

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