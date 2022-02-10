Греция отвергла требования Турции по демилитаризации островов в Эгейском море

АФИНЫ, 10 февраля. /ТАСС/. Афины отвергают требования Анкары по демилитаризации греческих островов в Эгейском море, а также односторонние возражения Турции против делимитации континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, игнорирующие основополагающие нормы международного права, в том числе международного морского права. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД республики Александрос Папаиоанну.

"Что касается последних требований турецких официальных лиц в отношении [демилитаризованного] статуса [греческих] островов в Эгейском море, то мы полностью их отвергаем, - сказал Папаиоанну. - Эти возражения не только не соответствуют основным принципам международного права, но и выходят за рамки простой логики. Позиция Греции по этому вопросу высказывалась неоднократно и публично. Соответствующее письмо было направлено постоянным представителем Греции при ООН генеральному секретарю этой организации".

По словам представителя МИД, "точно так же Греция отвергает односторонние возражения Турции против делимитации континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, возражения, которые вновь игнорируют основополагающие нормы международного права и в частности международного морского права". "Эти утверждения помимо прочего основаны на необоснованном, недействительном и незаконном "меморандуме" [о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией]. Греция по-прежнему привержена принципам международного права и готова вести конструктивный диалог с Турцией на основе этих принципов", - подчеркнул Папаиоанну.

Требования Анкары

Вопрос о демилитаризации и суверенитете греческих островов в четверг вновь затронул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу ТРТ. Глава МИД Турции утверждал, что если Греция не откажется от милитаризации островов, то их суверенитет будет поставлен под вопрос. "Мы определили западные границы нашего континентального шельфа и зарегистрировали их в ООН", - сказал Чавушоглу по поводу турецко-ливийского меморандума, сообщает издание. "Мы не можем идти на компромисс здесь. За последний год кипрско-греческая сторона и Греция девять раз пытались нарушить наш континентальный шельф. Некоторые из этих инициатив были заблокированы дипломатическим путем, а другие - нашим военно-морским флотом", - сказал глава МИД, добавив, что Турция полна решимости защищать свой континентальный шельф.

Как сообщила в четверг официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пынар Кара заявила, что "Греция совершила в 2022 году военно-морскими и воздушными средствами 229 нарушений в отношении островов, имеющих демилитаризованный режим". "Острова восточной части Эгейского моря были переданы Греции по Лозаннскому и Парижскому договорам при условии, что они останутся в демилитаризованном статусе, - утверждала Кара. - Военная активность Греции в отношении островов с демилитаризованным режимом представляют собой принципиальное нарушение этих договоров. Мы сообщаем о нарушениях по данной теме нашим собеседникам на любых форумах и будем продолжать это делать".

В свою очередь Генеральный штаб национальной обороны Греции в среду сообщил, что турецкие истребители, самолеты-разведчики и беспилотники 217 раз нарушили греческое воздушное пространство с начала этого года, в том числе пролетая и над греческими островами.

Непростые отношения

В последние годы отношения Греции с Турцией серьезно обострились из-за территориальных споров. Турция не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды до 12 морских миль. В 1995 году во время ратификации этой конвенции греческим парламентом Анкара заявила, что если Греция расширит свои территориальные воды с шести до 12 морских миль в Эгейском море, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и, следовательно, станет casus belli (формальный повод для объявления войны). Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил 29 августа 2020 года Греции войной, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море.

Греция не признает заключенный в ноябре 2019 года Анкарой с правительством в Триполи меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон (ИЭЗ) Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и ИЭЗ. В свою очередь Греция заключила в 2020 году с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Зоны, обозначенные в турко-ливийском меморандуме и греко-египетском соглашении, частично пересекаются. Однако Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и регулярно проводила после этого геологоразведочные работы в оспариваемых ею районах своими исследовательскими судами в сопровождении военных кораблей.