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МИД КНР: усиление сотрудничества ШОС и ОДКБ будет содействовать стабильности в регионе

В дипведомстве подчеркнули, что в настоящее время обстановка в регионе ШОС является сложной и меняющейся

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Усиление взаимодействия и координация между Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР, полученном в четверг ТАСС.

"ШОС и ОДКБ являются важными конструктивными силами по поддержанию региональной безопасности и стабильности. РАТС ШОС и Секретариат ОДКБ, базируясь на подписанных ранее документах о сотрудничестве, продолжат усиливать контакты и взаимодействие и для общего блага внесут еще больший вклад в содействие долгосрочной стабильности в регионе", - отмечается в документе.

"В настоящее время обстановка в регионе ШОС является сложной и меняющейся. Усиление РАТС ШОС обладает важным значением для совместного реагирования стран - членов организации на вызовы и угрозы и поддержания безопасности и стабильности в регионе", - сказано в заявлении МИД КНР. В документе отмечается, что соответствующее решение о противодействии вызовам и угрозам было принято на саммите ШОС в сентябре 2021 года.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что "Китай поддерживает интенсификацию всеми сторонами усилий по реализации консенсуса глав государств, принятие эффективных мер и надлежащее реагирование на все виды вызовов и угроз в сфере безопасности".

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