Генпрокурор заявила, что контакты Медведчука на Украине тщательно фиксировали с 2016 года

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины фиксировали контакты главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с 2016 года. В дальнейшем эти материалы легли в основу уголовного дела против политика, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в четверг в эфире телеканала "1+1".

Комментируя так называемое "угольное дело" против оппозиционера, она отметила, что "это все начиналось с господина Медведчука, и это было дело 2016 года". "Наверное, ни господин [Петр] Порошенко, когда тогда он был президентом, ни глава Службы безопасности Украины тех времен даже не понимали и не знали, наверное, что очень тщательно фиксируются все контакты, пути господина Медведчука. Это история, которая процессуально надлежащим образом проводилась с 2016 года", - сообщила она.

Генпрокурор пояснила, что фиксация контактов происходила "в рамках контрразведывательного дела", и в дальнейшем эти материалы, по ее словам, "были должным образом легализованными в рамках уголовного дела", имея в виду дело о поставках угля с Донбасса. Говоря о пленках с записями якобы голоса Медведчука, которые представлены как доказательства в этом деле, Венедиктова сообщила, что их фоноскопический анализ уже готов.

В свою очередь глава Государственного бюро расследований Украины Алексей Сухачев сообщил, что по этому делу вскоре все "услышат новые имена". Он напомнил, что следствие по нему продолжено до августа 2022 года.

По версии следствия, Медведчук якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). В мае 2021 года генпрокурор Венедиктова заявила, что в отношении Медведчука еще в 2015 году были проведены контрразведывательные мероприятия, материалы которых легли в основу уголовного дела о госизмене. В деле Медведчука фигурируют записи, которые, по мнению оппозиции, собраны незаконно и смонтированы.

"Угольное дело" возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины, санкции по которым предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. По этому делу предъявили обвинение Медведчуку, которому впоследствии была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также бизнесмену Сергею Кузяре и экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. Порошенко стал четвертым подозреваемым по статьям о госизмене и финансировании терроризма.