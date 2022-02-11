В Латвии заявили, что не нарушали границу Белоруссии

РИГА, 11 февраля. /ТАСС/. Латвийский вертолет не вторгался в воздушное пространство Белоруссии. С таким утверждением в четверг выступило министерство внутренних дел балтийской республики.

"Сегодня на сайте Пограничного комитета Белоруссии была опубликована ложная информация о якобы [имевшем место] нарушении Латвией воздушного пространства Белоруссии. Несмотря на то, что полет состоялся, Государственная пограничная охрана [Латвии] не зафиксировала нарушения границы", - говорится в сообщении МВД в Twitter.

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил в четверг о нарушении госграницы латвийским вертолетом, который залетел на белорусскую территорию на расстояние до 400 м и затем вернулся в Латвию. В комитете напомнили, что 8 февраля латвийский Ан-2 нарушил границу, залетев на 300 м на белорусскую территорию. Латвийская сторона тогда опровергла факт нарушения белорусской границы.

В Минске считают, что подобные инциденты могут расцениваться "как провокационные действия сопредельных стран с целью создания напряженности на границе". В Госпогранкомитете обратили внимание, что за последние три месяца белорусская сторона зафиксировала четыре случая, связанные с нарушением воздушного пространства Белоруссии. 24 января был зафиксирован факт нарушения границы украинским беспилотным летательным аппаратом в Малоритском районе (Брестская область), а в декабре прошлого года украинский вертолет залетел на территорию Белоруссии в районе пункта пропуска "Новая Рудня" (Гомельская область).