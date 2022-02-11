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Украина получила от США ракетные комплексы Javelin и другое вооружение

Общий вес груза составил около 130 тонн, сообщил министр обороны страны Алексей Резников

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Очередная партия военной помощи доставлена на Украину из США. Об этом в четверг сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

"Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве. Javelins [переносные противотанковые ракетные комплексы], боевые выстрелы для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных сил Украины", - написал Резников в Twitter.

Он уточнил, что общий вес груза составил около 130 тонн. "Всего на сегодняшний день мы получили 15 птиц с военной помощью от Соединенных Штатов Америки общим весом более 1 200 тонн", - резюмировал министр, заверив, что поставки продолжатся.

Военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией США помощи Украине на сумму $200 млн.

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