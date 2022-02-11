{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Секретарь Совбеза Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 11 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

"В ходе телефонной беседы стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Григорян подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном со времен Советского Союза существует граница. Он также отметил, что в рамках соглашения от 1991 года "О создании Сотрудничества независимых государств" стороны признали границы, ратифицировали соглашение в своих парламентах и сделали его неотъемлемой частью законодательства двух стран", - отмечается в сообщении.

Теги
АзербайджанАрменияЗась, Станислав Васильевич
Глава МИД Японии обсудил с госсекретарем США ситуацию вокруг Украины
Ёсимаса Хаяси и Энтони Блинкен договорились о сотрудничестве с целью предотвращения возможного вторжения России на Украину
Читать полностью