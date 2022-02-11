Расчеты ПВО морской пехоты ВС РФ на учениях в Белоруссии отражают удары с воздуха

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Подразделения ПВО морской пехоты Вооруженных сил России на учениях в Белоруссии в пятницу отрабатывают задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника с боевой стрельбой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"На участке местности Барановичи подразделения ПВО морской пехоты Вооруженных сил России отрабатывают вопросы отражения ударов средств воздушного нападения противника с боевой стрельбой. Подразделения механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси ведут учебный оборонительный бой", - отмечается в сообщении телеграм-канала оборонного ведомства.

По информации пресс-службы, на участке местности Гомель подразделениями Воздушно-десантных войск ВС России проводится розыгрыш разведывательно-поисковых действий по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований.

В это же время на участке местности Речица мотострелковые подразделения ВС РФ "отражают удары средств воздушного нападения условного противника, отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонительных рубежей, переправы водной преграды на реке Припять", проинформировали в Минобороны.

По информации ведомства, на полигоне Гожский подразделения механизированной бригады белорусской армии отрабатывают вопросы ведения оборонительного боя. "Подразделения ПВО осуществляют противовоздушное прикрытие пунктов управления, огневых позиций, районов обороны воинских частей и подразделений от ударов средств воздушного нападения противника", - отметили в пресс-службе министерства.

Кроме того, проинформировали в Минобороны, на полигоне Брестский подразделения сил специальных операций ВС Белоруссии, ВДВ и мотострелковые подразделения ВС РФ отрабатывают вопросы взятия под охрану военных объектов, тыловых колонн, а также вскрытия схронов незаконных вооруженных формирований.

Об учениях

Совместные учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля, отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

По информации Минобороны РФ, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.