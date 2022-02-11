Пауза, а не разрыв связей. Чем обернулось предложение президента Мексики в адрес Испании

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 9 февраля во время пресс-конференции предложил "взять паузу" в отношениях с Испанией. В Мадриде это предложение отвергли, несмотря на пояснения от мексиканского лидера. Подробнее о ситуации вокруг заявления Лопеса Обрадора - в материале ТАСС.

Что сказал президент Мексики

Президент Мексики заявил, что сейчас отношения с Испанией "нельзя считать хорошими". Он считает, что пауза в них "пошла бы на пользу и мексиканцам, и испанцам". При этом президент указал, что речь идет о донесении до общественности его точки зрения, а не о принятии каких-либо официальных решений.

По мнению Лопеса Обрадора, испанские компании участвовали в "разграблении" Мексики в годы работы его предшественников. Он подчеркнул, что Мексика "хочет хороших отношений со всеми правительствами, со всеми народами мира", но "не хочет, чтобы ее грабили".

На следующий день после заявления о паузе мексиканский лидер уточнил, что не имел в виду разрыв дипломатических связей с Испанией. По его словам, он подчеркивал необходимость нормализации двусторонних отношений.

Как отреагировали в Испании

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес 10 февраля провел телефонный разговор со своим мексиканским коллегой Марсело Эбрардом, чтобы прояснить предложение о "паузе" в отношениях двух стран.

Правительство Испании "категорически отвергло" предложение о "паузе".

В МИД королевства отметили, что "Испания всегда будет работать над поддержанием наилучших отношений с Мексикой и укреплением связей с этим братским народом", а правительство хочет отношений, основанных на взаимном уважении. Также в ведомстве подчеркнули, что Испания и Мексика являются стратегическими партнерами, которых объединяют "глубокие человеческие, культурные, исторические, языковые и экономические связи".

История вопроса