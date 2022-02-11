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Пауза, а не разрыв связей.
Пауза, а не разрыв связей.
Пауза, а не разрыв связей.
Пауза, а не разрыв связей.
Пауза, а не разрыв связей.

Пауза, а не разрыв связей. Чем обернулось предложение президента Мексики в адрес Испании

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© Mexico's Presidency/Handout via REUTERS

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 9 февраля во время пресс-конференции предложил "взять паузу" в отношениях с Испанией. В Мадриде это предложение отвергли, несмотря на пояснения от мексиканского лидера. Подробнее о ситуации вокруг заявления Лопеса Обрадора - в материале ТАСС.

Что сказал президент Мексики

  • Президент Мексики заявил, что сейчас отношения с Испанией "нельзя считать хорошими". Он считает, что пауза в них "пошла бы на пользу и мексиканцам, и испанцам". При этом президент указал, что речь идет о донесении до общественности его точки зрения, а не о принятии каких-либо официальных решений.
  • По мнению Лопеса Обрадора, испанские компании участвовали в "разграблении" Мексики в годы работы его предшественников. Он подчеркнул, что Мексика "хочет хороших отношений со всеми правительствами, со всеми народами мира", но "не хочет, чтобы ее грабили".
  • На следующий день после заявления о паузе мексиканский лидер уточнил, что не имел в виду разрыв дипломатических связей с Испанией. По его словам, он подчеркивал необходимость нормализации двусторонних отношений.

Как отреагировали в Испании

  • Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес 10 февраля провел телефонный разговор со своим мексиканским коллегой Марсело Эбрардом, чтобы прояснить предложение о "паузе" в отношениях двух стран.
  • Правительство Испании "категорически отвергло" предложение о "паузе".
  • В МИД королевства отметили, что "Испания всегда будет работать над поддержанием наилучших отношений с Мексикой и укреплением связей с этим братским народом", а правительство хочет отношений, основанных на взаимном уважении. Также в ведомстве подчеркнули, что Испания и Мексика являются стратегическими партнерами, которых объединяют "глубокие человеческие, культурные, исторические, языковые и экономические связи".

История вопроса

  • Андрес Мануэль Лопес Обрадор, придерживающийся левых взглядов, ранее неоднократно предлагал Испании принести извинения за завоевание Америки.
  • Он также выступал с осуждением действий компаний из европейской страны в Мексике, в особенности после энергетической реформы, одобренной в 2013 году. Эта реформа впервые более чем за 70 лет дала право частным и иностранным предприятиям участвовать в освоении месторождений углеводородов, чтобы способствовать развитию нефтяной промышленности, имеющей стратегическое значение для национальной экономики.
  • Лопес Обрадор, возглавивший республику 1 декабря 2018 года, решил отказаться от политики его предшественников в сфере энергетики.
Теги
МексикаИспанияЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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