В ЛНР заявили, что Украина продолжает размещать бронетехнику в Донбассе

ЛУГАНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают размещать бронетехнику вблизи населенных пунктов в Донбассе в нарушение дополнительных мер по укреплению перемирия. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления Народной милиции (УНМ) Луганской народной республики (ЛНР).

"В зоне ответственности 79-й бригады отмечено нахождение двух бронетранспортеров БТР-4 в жилом районе [села] Теплое и одного бронетранспортера БТР-80 вблизи [города] Счастье, а также одной бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 24-й бригады [ВСУ] вблизи Попасной", - приводит сообщение оборонного ведомства республики агентство Луганскинформцентр. В УНМ напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районах города Счастье и села Смоляниново, передает пресс-служба УНМ ЛНР. "В районах населенных пунктов Счастье и Смоляниново мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники", - приводит агентство сообщение оборонного ведомства республики.

С 27 июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет мер по усилению контроля за соблюдением режима прекращения огня. Документ, в частности, запрещает применение оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, инженерные работы на позициях и полеты беспилотников, за исключением тех, которые запускают наблюдатели от ОБСЕ. С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, киевские силовики ведут обстрелы вдоль всей линии соприкосновения.