В ДНР заявили, что Киев перебросил в Донбасс дивизион С-300 для подготовки наступления

ДОНЕЦК, 11 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят наступление на Донбасс, для этого в регион перебрасываются различные виды вооружений, в частности дивизион зенитных ракетных систем С-300, и дополнительные подразделения. Об этом сообщил в пятницу заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Мы располагаем сведениями о проведении вооруженными формированиями Украины мероприятий, расцениваемых нами как подготовка к наступательным действиям, - сказал он. - На аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба операции объединенных сил (ООС, так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе - прим. ТАСС) "Сармат" из Одесской области переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион С-300 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ".

Кроме того, продолжил Басурин, в Донбасс из Харьковской области под легендой учений перебрасываются подразделения 92-й отдельной механизированной бригады. "Отмечается прибытие оперативных групп бригады в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады на Дебальцевском направлении", - указал он. На Донецком направлении командование ОТГ "Восток" провело тренировки со вновь сформированными бронегруппами 53-й и 54-й отдельных механизированных бригад. Особое внимание было уделено "организации взаимодействия наступающих подразделений, а также обеспечению постоянной артиллерийской поддержки", добавил он.

По словам Басурина, зафиксировано передвижение реактивных систем залпового огня ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Желанное, Ильинка, Хлебодаровка и Тополиное на удалении менее 30 км от линии соприкосновения. "Не сомневаемся в том, что командование ВСУ при начале боевых действий нанесет массированные огневые удары не только по передовым позициям Народной милиции, но и попытается уничтожить критически важные гражданские объекты на территории республики", - подчеркнул Басурин.

Иностранные наемники и разведка

Киевское руководство, отметил Басурин, неоднократно уличалось в привлечении к участию в боевых действиях в Донбассе иностранных наемников. При этом их называли инструкторами, которых якобы привлекли для проведения занятий в подразделениях ВСУ. "На самом деле наша разведка подтверждает нахождение английских и польских наемников в районах Широкина и Попасной. Их присутствие в Донбассе также подтверждается информацией из открытых источников", - указал он.

"Отмечаем активизацию разведывательной деятельности украинских спецслужб с целью получения сведений о расположении штабов, пунктов управления и прочих важных объектов военно-гражданской инфраструктуры республики. Сотрудники СБУ, в свойственной киевскому режиму манере используя угрозы и шантаж, оказывают прямое давление на родственников наших военнослужащих, проживающих на подконтрольной Киеву территории", - отметил представитель ДНР.

В этой связи, подчеркнул Басурин, ДНР призывает представителей Совета ООН по правам человека, международных наблюдателей и правозащитные организации фиксировать данные факты, потребовав от украинской стороны прекратить противоправные действия в отношении граждан, имеющих родственников на территории республик Донбасса.