Блинкен заявил, что США предпочитают путь дипломатии для преодоления разногласий с РФ

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предпочитают преодолевать разногласия с Россией дипломатическим путем. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу в Мельбурне в ходе совместной пресс-конференции с руководителями внешнеполитических ведомств Австралии, Индии и Японии.

"Мы [США] предпочитаем устранять разногласия, которые у нас есть [с Россией], с помощью дипломатии, посредством диалога", - заявил он.

По словам госсекретаря США, "если РФ сделает выбор в пользу новой агрессии, то это будет иметь серьезные последствия". "Мы точно определили, какие именно последствия повлекут за собой эти действия, включая экономические, финансовые санкции, экспортный контроль, обеспечение оборонительных возможностей Украины и усиление НАТО", - продолжал Блинкен.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.