Reuters: США помогут ОАЭ пополнить запасы ракет-перехватчиков на фоне атак хуситов

ТАСС, 11 февраля. Соединенные Штаты помогут Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) пополнить запасы ракет-перехватчиков на фоне участившихся атак со стороны сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом в ночь на пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннета Маккензи, курирующего военные операции на Ближнем Востоке.

"Мы поможем пополнить запасы перехватчиков. Мы сделаем все возможное, чтобы содействовать защите ОАЭ", - приводит агентство слова Маккензи.

По сведениям агентства, ОАЭ в частном порядке обратились к США с просьбой пополнить запасы ракет-перехватчиков для систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и ЗРК Patriot.

Ранее США объявили о том, что направят в ОАЭ ракетный эсминец USS Cole и эскадрилью американских истребителей F-22 для для помощи в борьбе с хуситами.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых до недавнего времени оставалась Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. С середины января мятежники трижды обстреливали территорию ОАЭ, пригрозив наращивать масштаб этих атак, если эмираты не прекратят "агрессию в Йемене и его блокаду".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся свыше шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев (примерно 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.