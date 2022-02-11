Блинкен заявил, что происходящее в Мьянме вызывает глубокую тревогу у всего мира

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Происходящее в Мьянме, где военное командование ввело в прошлом году чрезвычайное положение, вызывает "глубокую тревогу" у всего мира и требует общих усилий для оказания гуманитарного содействия народу этой страны и поддержки ее демократическим силам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступивший в пятницу в Мельбурне на совместной пресс-конференции с руководителями внешнеполитических ведомств Японии, Индии и Австралии.

"Это [события в Мьянме] вызывает глубокую тревогу у всех нас, - сказал он. - Мы являемся свидетелями репрессий и насилия со стороны хунты", которая "удваивает ставки" в борьбе со своим народом.

Блинкен отметил, что США будут активно поддерживать усилия по достижению того, "чтобы гуманитарная помощь поступала в эту страну, чтобы армия [там] держалась в стороне и обеспечивалось взаимодействие с демократическими силами".

Все эти вопросы, сказал госсекретарь, будут находиться в центре внимания президента США Джо Байдена, когда он будет принимать в Вашингтоне лидеров стран АСЕАН.

Военное командование Мьянмы в феврале прошлого года объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля прошлого года в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.