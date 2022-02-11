{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Блинкен заявил, что происходящее в Мьянме вызывает глубокую тревогу у всего мира

Госсекретарь США отметил, что страна будет активно поддерживать усилия по достижению того, "чтобы гуманитарная помощь поступала в эту страну, чтобы армия держалась в стороне и обеспечивалось взаимодействие с демократическими силами"

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Происходящее в Мьянме, где военное командование ввело в прошлом году чрезвычайное положение, вызывает "глубокую тревогу" у всего мира и требует общих усилий для оказания гуманитарного содействия народу этой страны и поддержки ее демократическим силам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступивший в пятницу в Мельбурне на совместной пресс-конференции с руководителями внешнеполитических ведомств Японии, Индии и Австралии.

"Это [события в Мьянме] вызывает глубокую тревогу у всех нас, - сказал он. - Мы являемся свидетелями репрессий и насилия со стороны хунты", которая "удваивает ставки" в борьбе со своим народом.

Блинкен отметил, что США будут активно поддерживать усилия по достижению того, "чтобы гуманитарная помощь поступала в эту страну, чтобы армия [там] держалась в стороне и обеспечивалось взаимодействие с демократическими силами".

Все эти вопросы, сказал госсекретарь, будут находиться в центре внимания президента США Джо Байдена, когда он будет принимать в Вашингтоне лидеров стран АСЕАН.

Военное командование Мьянмы в феврале прошлого года объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля прошлого года в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.

Теги
СШАМьянмаБлинкен, Энтони
Пушилин не исключил, что РФ может защитить население Донбасса в случае агрессии Киева
Глава ДНР отметил, что республика считает Украину террористическим государством и просит признать это на международном уровне
Читать полностью