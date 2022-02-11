Глава МИД Индии: участники встречи Quad обсудили Индо-Тихоокеанский регион и пандемию

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Сохранение открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона и совместная борьба против пандемии коронавирусной инфекции были в центре внимания на прошедшей в пятницу в Мельбурне встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad). Об этом глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил на совместной пресс-конференции по итогам встречи.

"Мы разрабатываем повестку дня, которая направлена на продвижение общего видения свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона", - сказал министр. "Мы в качестве ведущих демократических государств разделяем видение, основанное на правилах международного порядка, свободного от принуждения и основанного на уважении территориальной целостности, суверенитета, верховенства закона, открытости, свободы судоходства в международных морях и мирного урегулирования", - отметил он.

По словам Джайшанкара, он и руководители внешнеполитических ведомств Австралии, США и Японии рассмотрели усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и приняли решение ускорить транспортировку безопасных и доступных вакцин и усовершенствовать инфраструктуру их доставки. "Поскольку пандемия продолжает влиять на нас, мы предприняли коллективные усилия для обеспечения глобальной безопасности в области здравоохранения, реализации инициативы "вакцина Quad" и ее коллективной доставки", - добавил министр.

Глава МИД Индии, отвечая на вопросы журналистов, выразил обеспокоенность ситуацией в Мьянме, в том числе распространением ковида и гуманитарной обстановкой.