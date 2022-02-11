Глава "Альтернативы для Германии" призвал "привыкнуть" к воссоединению Крыма с Россией

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла считает, что воссоединение Крыма с Россией является состоявшимся фактом. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала ZDF.

Глава АдГ призвал принять то, что Крым стал территорией России. "Это факт, к которому нам уже в определенной степени нужно привыкнуть", - сказал он. По его словам, Россия "определенно больше не отдаст" Крым. Он напомнил, что население полуострова ранее на референдуме проголосовало за воссоединение с РФ.

Хрупалла отметил, что "Альтернатива для Германии" отвергает как экономическое давление на Россию, так и поставки вооружений Украине. "Основным условием разрядки всегда является диалог", - подчеркнул он. "И здесь обе стороны должны проявить готовность к диалогу", - отметил лидер АдГ. Он подверг критике распространение "военной риторики, в том числе в германских СМИ".

Он указал на то, что передвижение войск РФ "происходит в сотнях километров от границы с Украиной на российской территории". По его словам, Россия - суверенное государство и может сама решать, какие войска совершают маневры на ее территории.

Хрупалла считает, что Украина по примеру Швеции и Финляндии должна быть нейтральной страной. "Тем самым не провоцировали бы и российскую сторону", - отметил он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.