Шольц заявил, что концентрация Россией войск у границы с Украиной беспокоит немцев

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что концентрация Россией войск вдоль границы с Украиной беспокоит многих граждан ФРГ. Об этом он заявил в пятницу, выступая в Бундесрате (палата представителей федеральных земель ФРГ).

"Сейчас, когда концентрация войск вдоль границы с Украиной сильно тревожит многих граждан, мы видим, какое значение имеют сотрудничество в Европе и трансатлантические отношения, а также сотрудничество в рамках НАТО", - сказал он. По его словам, первоочередной задачей правительства ФРГ является предотвращение войны в Европе.

Шольц снова заявил о том, что любая военная агрессия против Украины будет иметь высокую цену для России. Одновременно он выступил за диалог с Россией. "На следующей неделе я отправлюсь в Киев и Москву, цель всего этого - обеспечить мир в Европе", - сказал канцлер Шольц.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.