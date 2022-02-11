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Пушилин: в "Единую Россию" уже сейчас готовы вступить десятки тысяч жителей ДНР

В "Единую Россию" уже сейчас готовы вступить десятки тысяч жителей ДНР - Пушилин.

Теги
РоссияПушилин, Денис Владимирович
Пушилин не исключил, что РФ может защитить население Донбасса в случае агрессии Киева
Глава ДНР отметил, что республика считает Украину террористическим государством и просит признать это на международном уровне
Пушилин не исключил, что РФ может защитить население Донбасса в случае агрессии Киева
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